Кызыл, 22 ноября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Министр спорта Тувы Субудай Монгуш станцевал пьяным на вечеринке в Монголии, сообщила 22 ноября «Лента.Ru».

Кадр из видео

В соцсетях было распространено видео с танцующим министром, который выглядит «сомнительно», сказано в материале.

Комментаторы в соцсетях высказали мнение, что Монгуш на вечеринке вёл себя неподобающим образом, отметили авторы, предположив, что чиновника ждёт отставка.

Telegram-канал «Что там опять в Туве?» напомнил, что 34-летний министр был назначен на свой пост шесть лет назад, а в начале ноября, комментируя перестрелку между местным спортсменом и депутатом в одном из ресторанов Тувы, заявил о необходимости исправлять ошибки спортсменов, которые выражаются в высокомерии и самоуверенности.

Власти Тувы ситуацию не комментировали.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместителя министра образования Бурятии Батора Цыренжапова арестовали на десять суток за вождение в состоянии наркотического опьянения. Глава республики Алексей Цыденов поручил отправить Цыренжапова в отставку.

В ноябре 2023 года глава Березовского района Югры Павел Артеев признался, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения за рулём личного автомобиля. Он попросил прощения у земляков, отметив, что виноват перед ними «вдвойне», поскольку представитель власти призван подавать пример.