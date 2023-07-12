Улан-Удэ, 12 июля, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Заместителя главы Министерства образования Бурятии Батора Цыренжапова арестовали на 10 суток за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом в среду, 12 июля, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

Задержание произошло в ночь с 6 на 7 июля. Сотрудники ДПС на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ остановили автомобиль «Toyota Vitz», за рулём которого находился 43-летний гражданин с признаками алкогольного опьянения.

«От освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер… Мировым судьёй назначено 10 суток административного ареста», — рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Отмечается, что накануне глава Республики Бурятия Алексей Цыденов поручил отправить в отставку Батора Цыренжапова за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в ходе пресс-конференции заявил, что более 16% случаев ДТП происходят из-за того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, согласно его статистике, причинами более половины происшествий становятся нарушения правил дорожного движения.