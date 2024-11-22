Москва, 22 ноября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Паспорта готовности к зиме получили все коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он пояснил: это значит, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе зимой.

Александр Щербак/ТАСС

«По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили паспорта готовности к работе в зимний период», — отметил Пётр Бирюков. Заместитель мэра российской столицы рассказал, что документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса — ПАО «Мосэнерго», ПАО «Россети Московский регион» и АО «ОЭК». Паспорта готовности также выданы ПАО «МОЭК» и АО «Мосгаз».

Коммунальные службы и предприятия ТЭК «способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами», — подчеркнул Бирюков. Всего к отопительному сезону подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов.