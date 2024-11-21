Великий Новгород, 21 ноября, 2024, 23:44 — ИА Регнум. В Новгородской области проходит второй очный модуль программы «Школа мэров» для третьего потока участников, которая разработана по поручению президента РФ Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

муниципалитеты.рф Школа мэров

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обозначил ключевые задачи и инициативы по повышению эффективности органов местного самоуправления. Одна из главных задач — совершенствование системы управления через реорганизацию муниципальных районов в округа.

«Важно не терять качество муниципального управления при оптимизации процессов за счёт преобразования районов в округа и сокращения поселений, оставляя территориальное управление. Этот процесс у нас проходит комфортно», — отметил Никитин.

Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум рассказал о стратегическом и регулярном менеджменте, а также провёл экскурсию по городу.

О служении России как высшем приоритете рассказал полковник ВС РФ, участник СВО и программы «Время героев», общественный советник губернатора Новгородской области Николай Сергиенко.

Слушатели изучили лучшие практики в сферах ЖКХ, благоустройства, формирования комфортной городской среды, управления землей и имуществом, развития туризма, социальной поддержки участников СВО и членов их семей, а также опыт применения бережливого управления для оптимизации муниципальных услуг.

Выступили и главы муниципальных районов Новгородской области.

«Если ты понимаешь, что можешь быть полезным территории, государству, работать в команде президента и губернатора, то это главное — научиться быть командным игроком», — напутствовала глава Старорусского района Нижегородской области Елена Комарова.

Новгородская область стала одним из 10 регионов, где участники будут перенимать опыт управленческой деятельности. Большинство модулей пройдет в регионах с лучшими практиками, участники посетят предприятия и организации для «погружения в профессию».

Глава внутригородского муниципального образования муниципального округа Васильевский Санкт-Петербурга Дмитрий Иванов отметил, что власти начали применять механизмы цифровизации, обучения компьютерной и финансовой грамотности, что важно для людей серебряного возраста.

На втором модуле участники программы выбрали тематику проектов, которая отражает проблемную область региона, чтобы проработать её вместе с командами.

«У нас нет автобусного сообщения внутри населённого пункта. Мы с командой работаем над его созданием, чтобы жители могли добираться на работу, в больницу, на рынок на автобусах, а не пешком», — рассказала глава Красносельского района Костромской области Светлана Ковальская.

В октябре 2024 года в Москве открылся первый модуль «второй волны» образовательной программы «Школа мэров» для третьего и четвертого потоков представителей муниципального сообщества. Впервые она была запущена в ноябре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в Москве подвели итоги первого выпуска программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров», которая длилась восемь месяцев. Участники представили 157 проектов, направленных на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах и повышение качества жизни граждан в таких сферах, как транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка и ЖКХ.

Программа «Школа муниципальных команд» стала продолжением образовательного трека, который реализуется с целью развития кадрового управленческого потенциала. Ранее уже были запущены «Школа мэров», «Цифровой университет муниципалитетов».