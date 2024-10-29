Москва, 29 октября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Стартовала новая обучающая программа для представителей муниципального сообщества «Школа муниципальных команд». Об этом 29 октября сообщает портал муниципалитеты.рф.

ВШГУ Президентской академии

Отмечается, что программа разработана Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой госуправления президентской академии РАНХиГС и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. В ней приняли участие около 100 участников из 20 муниципалитетов.

Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв, на муниципальных служащих лежит большая ежедневная ответственность за качество жизни граждан, потому что это самый близкий к людям уровень власти.

«Школа муниципальных команд» — это продолжение системных решений, которые принимает президент России Владимир Путин по развитию компетенций муниципальных служащих. Важным результатом обучения по новой программе станут фабрики изменений в муниципальных образованиях», — сказал Грачёв.

Он добавил, что готовых управленческих решений много, но также необходимо развивать культуру обмена знаниями. По его словам, задача состоит в том, чтобы эти процессы запустить.

Программа состоит из трёх образовательных модулей, которые будут проходить в очно-дистанционном формате. В её рамках планируется создание совместных инициатив команд и глав органов местного самоуправления для дальнейшего тиражирования в регионы.

Ключевыми темами станут проектное управление по международным критериям качества, основы бережливого производства, а также управление коммуникациями. Команды должны будут сделать сборку актуального муниципального проекта, провести работы на местах с распределением функционала внутри группы.

«Люди на муниципальной службе — основа страны, от них напрямую зависит благополучие жителей. Чтобы изменения стали реальностью — нужны сплочённые команды, объединённые общими ценностями», — сказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Он добавил, что основная цель программы — усилить взаимодействие муниципалитетов, сделать так, чтобы они независимо от своих масштабов могли обмениваться успешным опытом.

Ожидается, что в феврале 2025 года в «Сенеже» пройдёт защита проектов, а в мае участники соберутся в мастерской для оценки реализованного проекта на жизнеспособность.

Программа «Школа муниципальных команд» стала продолжением образовательного трека, который реализуется с целью развития кадрового управленческого потенциала. Ранее уже были запущены «Школа мэров», «Цифровой университет муниципалитетов».

Как передавало ИА Регнум, 15 июля в Москве подвели итоги первого выпуска программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров», которая длилась восемь месяцев. Участники представили 157 проектов, направленных на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах и повышение качества жизни граждан в таких сферах, как транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка и ЖКХ.