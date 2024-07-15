Москва, 15 июля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В Москве подвели итоги первого выпуска программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров», которая длилась восемь месяцев, сообщает портал муниципалитеты.рф.

АНО «Диалог Регионы»

Отмечается, что отличительной особенностью этой программы стал упор на практическую часть. Участники обучения представили 157 проектов, направленных на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах и повышение качества жизни граждан в таких сферах, как транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка и ЖКХ.

Так, например, одним из проектов стало «Улучшение содержания автомобильных дорог в зимний период», его разработал глава администрации Рязани Виталий Артёмов совместно со своей командой. Благодаря внедрению новой технологии число ДТП за зимний период 2024 года в сравнении с этим же периодом прошлого года сократилось на 62%. Глава Менделеевского района Республики Татарстан Радмир Беляев и его команда разработала проект по созданию образовательного кластера. Его целью является подготовка высококвалифицированных кадров с помощью многоступенчатой системы обучения. Заместитель главы Зеленоградска Павел Боровиков смог создать привлекательные условия для инвесторов в туристической сфере. Благодаря ним к 2035 году планируется увеличить объём инвестиций более чем в пять раз, а также поднять поток туристов почти в 3 раза.

Заместитель главы администрации города Ялта Республики Крым Виталий Оганесян в рамках обучения разработал комплексное развитие муниципального образования. В ходе него планируется значительно обновить жилищный фонд, создать современную городскую инфраструктуру, а также увеличить количество рабочих мест на 2 тысячи. В свою очередь глава закрытого административно-территориального образования, расположенного в городском округе Власиха Московской области, Герман Потапчук создал проект по совершенствованию процесса согласования и утверждения тарифа на теплоснабжение. Данный вопрос прорабатывается администрацией города совместно с правительством Московской области, министерством энергетики и ресурсоснабжающими организациями. В рамках него в 2024 году хотят улучшить количество теплоснабжения жителей двух микрорайонов на 29,3% по сравнению с предыдущим годом, а к 2028 году планируется увеличить охват до 100% жителей по всему округу.

За время программы слушатели не раз избирались на руководящие посты. Так, например, Виталий Артёмов был избран на должность главы администрации города Рязани, а Назара Кучерука назначили исполняющим обязанности главы муниципального образования «Городской округ Астрахань».

Отмечается, что следующие два потока «Школы мэров» пройдут осенью 2024 года.