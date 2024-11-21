Москва, 21 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В Москве прошла конференция Mediascope, посвященная 30-летию компании. На ней собрались около 700 специалистов, которые поделились результатами работы прошлого года и рассказали про новые медиатренды.

Генеральный директор исследовательской компании Mediascope Руслан Тагиев заявил в эфире телеканала «Россия 24» о готовности экспортировать технологии в области медиаисследований в другие страны.

«Исследование, это на самом деле, одна из редких областей российской экономики, которая за последние годы прошла полный путь импортозамещения. Технология полностью локализована и настолько, что мы готовы к экспорту другие страны», — расскзаал Тагиев.

Компания Mediascope занимается исследованиями в области медиа, мониторинга рекламы и СМИ.

Так, в рамках конференции были озвучены и некоторые подробности того, как устроено совремеенное медиапотребление россиян. По словам руководителя департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирины Силуановой, жители РФ одинаково активно используют свои смартфоны для игр, вне зависимости от возраста. Среднее время, посвященное играм составляет 10%. Молодёжь при этом предпочитает экшены, а старшее поколение — простые игры.

Кроме того, люди в возрасте до 30 лет в основном всё время посвящают цифровым сервисам. Люди от 30до 60 лет активно используют интернет и смотрят телевидение, а вот россияне 60+ лет больше всего времени тратят на ТВ,.

Ранее в четверг, с 30-летнием Mediascope поздравилпрезидент России Владимир Путин.