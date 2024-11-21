Москва, 21 ноября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Mediascope с 30-летием компании, отметив её лидерство в сфере медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ.

(сс) Администрация президента России

«За эти годы ваша компания прошла большой путь, заслужила доверие клиентов и партнеров и сегодня демонстрирует пример успешной деятельности и по праву считается лидером в сфере медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ», — говорится в послании президента на сайте Кремля.

Путин назвал результаты исследовательской компании впечатляющими, и указал, что в их основе лежат талант и профессионализм сотрудников, а также творческий подход. Российский лидер выразил уверенность в том, что и в дальнейшем компания будет удерживать высокую планку качества работы и вность вклад в развитие информпространства в России, в решение вопросов эффективного управления медиабизнесом и внедрения в практику лучших отраслевых стандартов.

Mediascope представляет собой технологичную исследовательскую компанию, занимающую лидирующие позиции на российском рынке медиаисследований. Mediascope проводит мониторинг рекламы, СМИ и занимается измеремением аудитории всех основныз медиа в стране, в том числе телевидения, интернета и прессы. Помимо этого, компания проводит масштабные исследования предпочтений потребителей, изучая инетерсы россиян.

В честь своего 30-летия Mediascope 21 ноября в Москве провела конференцию, посвященную своему 30-летию. В рамках первой панели руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Ирина Суанова рассказала о том, как устроено медиапотребление у россиян.