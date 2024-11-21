Москва, 21 ноября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» провела первую конференции по повышению производственной эффективности в разведке и добыче. В мероприятии приняли участие более 600 специалистов и руководителей «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела конференцию по повышению производственной эффективности

В обсуждении также участвовали представители Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Учёные и практики рассмотрели результаты работы системы повышения производственной эффективности и возможности с её помощью тиражирования успешных опытно-промышленных испытаний, а также вопросы оценки потенциала эффективности и др.

Делегаты обсудили актуальные задачи отрасли и вопросы взаимодействия в реализации проектов. В числе наиболее перспективных направлений, где возможно добиться роста производительности, специалисты выделили бурение, внутрискважинные работы, геологоразведку, наземную инфраструктуру, разработку месторождений, геофизические исследования скважин, эксплуатацию трубопроводов и энергетику.

В ходе дискуссии участники определили самый успешный проект в истории системы повышения производственной эффективности и дальнейшее развитие партнерства «Роснефти» и МГУ.

Делегаты конференции также приняли участие в работе аттестационных комиссий в рамках оценки дипломных проектов выпускников программы «Повышение производственной эффективности» в Высшей школе бизнеса МГУ. Обучение по данной программе прошли 389 сотрудников, которые представили 298 проектов с планируемым эффектом более 50 млрд руб.

Предприятия «Роснефти» с начала действия программы повышения производственной эффективности в 2018 году реализовали около 1600 проектов, чей экономический эффект составляет примерно 184 млрд рублей. В настоящее время разработано 2000 перспективных проектов с ожидаемым эффектом более 280 млрд рублей.