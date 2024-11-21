Дагестанские Огни, Дагестан, 21 ноября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Участника спецоперации, бывшего заместителя командира батальона «Ахмат» Замира Гаджимурадова избрали мэром города Дагестанские Огни, сообщили 21 ноября в пресс-службе городской администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ХИВСКИЙ РАЙОН»

«Собрание депутатов города Дагестанские Огни единогласно избрало Замира Гаджимурадова главой города», — сказано в сообщении.

Замир Шамсутдинович Гаджимурадов был участником СВО, в зону проведения боевых действий направился добровольно. Ранее он также занимал должность командира батальона «Ахмат», был удостоен ордена Мужества. С июля 2024 года Гаджимурадов занимал должность советника главы Дагестана.

4 ноября ИА Регнум передавало, что президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области.

Ранее назначения на ответственные должности получили и другие участники программы «Время героев». Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

Кроме того, назначения получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев.

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.