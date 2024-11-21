Киев, 21 ноября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил США совместно осуществлять добычу полезных ископаемых на украинских территориях, упомянув также и области, вошедшие в состав России. Об этом пишет польское издание Portal Obronny.

Global Look Press

«Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в «триллионы долларов», включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом«, — указано в материале.

При этом отмечается, что большая часть этих ресурсов сконцентрирована именно на территориях, больше не входящих в состав Украины. Речь идёт о крупных запасах природного газа в Крыму и Донбассе, а также шельфовых нефтяных месторождениях в Чёрном море, объёмы которых могут достигать более 100 млн баррелей.

«Сделка, якобы предложенная Зеленским, будет актуальна только в случае, если Украина вернёт утраченные восточные и южные территории. Может быть, кто-то знает, как заставить Россию отдать эти почти 20% украинской территории, которая по их закону уже является частью РФ?» — задался вопросом автор материала, отмечая малую вероятность подобного развития событий.

По оценке New York Times (NYT), на которую ссылается польское издание, в недрах Украины сконцентрированы 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. т лития. При этом указано, что киевский режим неспособен осуществлять добычу этих важных ресурсов без западных технологий.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 19 ноября представил в Верховной раде «план стойкости», включающий десять пунктов, при этом в зале отключили связь и интернет, трансляции не было. Позже отредактированный вариант видео с выступлением Зеленского опубликовали в Сети.

Пункты плана затрагивают вопросы «единства», «человеческого капитала» и «культурного суверенитета», а также связаны с фронтом, оружием и помощью военным, финансами, энергетикой, безопасностью и муниципальными образованиями. К декабрю, как ожидается, план проработают детально.