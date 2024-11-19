Киев, 19 ноября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной раде так называемый «план стойкости», состоящий из 10 пунктов. Отредактированный вариант видеозаписи был опубликован уже после завершения выступления Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В числе пунктов «плана» — «единство», фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, муниципальные образования, «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и помощь военным.

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём Telegram-канале рассказал: новый «план» Зеленского предполагает, что киевский режим не согласится на признание территориальных реалий и возвращение четырёх своих бывших регионов в состав России в 2022 году.

Кроме того, по словам Железняка, Зеленский рассказал, что до конца военного конфликта выборов на Украине не будет. Также он заявил, что киевский режим не намерен понижать возраст призыва в ВСУ, но рассчитывает «мотивировать» вступать в армию лиц, не достигших 25 лет.

Также глава киевского режима заявил о намерении создать «министерство объединения Украины», утвердить закон о множественном гражданстве и инициировать создание совместно с западными странами так называемого «культурного Рамштайна» (по аналогии с форматом обсуждения военной помощи Запада Украине).

Кроме того, Зеленский заявил, что намерен инициировать создание «кафедр украинистики» в иностранных университетах, и намекнул, по словам Железняка, на дальнейшую борьбу с канонической Украинской православной церковью, заявив, что «время московской церкви закончилось».

Также «план» предполагает выпуск Украиной 3 тысяч крылатых ракет, наращивание выпуска дальнобойных дронов и увеличение финансирования бригад ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронически поинтересовалась, является ли новый план Зеленского «планом капканом» или «планом дурманом». Глава киевского режима прежде уже представлял целый ряд планов, и все они были направлены на дальнейшее уничтожение народа Украины, подчеркнула Захарова.

18 ноября британская газета The Times опубликовала карикатуру на главу киевского режима и его «план стойкости». Норвежский художник Мортен Морланд изобразил его в виде розового зайца с батарейкой на спине, который бьёт в барабан с надписью Resilience plan. Заяц удаляется от груды искорёженных конструкций, над которой занёс молоток бурый медведь. Медведь смотрит вслед зайцу, на заднем плане видны оборванные линии электропередачи.