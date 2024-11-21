Долгопрудный, Московская область, 21 ноября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В подмосковном Долгопрудном между парком и промзоной нашли части тела пропавшей месяц назад женщины, сообщил источник ИА Регнум.

Belkin Alexey/Global Look Press

Как стало известно, ещё в октябре в полицию обратился местный житель и сообщил об исчезновении 59-летней супруги. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Подозрения пали на самого мужчину, который вскоре рассказал, где спрятал останки.

«В нескольких десятках метров от пересечения улицы Озерной и Нового шоссе были обнаружены две части тела неопределённой принадлежности неустановленного лица», — рассказал источник.

Теперь экспертизе предстоит доподлинно установить, принадлежат ли обнаруженные части тела пропавшей женщине.

19 октября ИА Регнум писало, что в Москве на берегу реки близ улицы Свободы обнаружили человеческие останки. Части тела находились в большом чёрном пакете.