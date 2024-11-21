Хунань, Китай, 21 ноября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Китайские геологи нашли на месторождении в центральной провинции Хунань запасы золота стоимостью около 82,8 млрд долларов, сообщило Геологическое управление провинции в социальной сети WeChat.

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«Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото», — сказано в сообщении.

19 ноября стало известно, что стоимость золота выросла на 0,9% на фоне обновления ядерной доктрины России. По данным агентства Reuters, влияние на поведение инвесторов на биржах оказали, в частности, последние назначения и заявления избранного президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, российские золотые резервы по состоянию на 1 августа 2024 года составили 179 миллиардов 593 миллиона долларов. По итогам октября 2024 года золотые резервы России составили 207,7 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.

Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов было обнаружено в январе 2023 года на севере Швеции. Найденные залежи находятся в районе города Кируна. Запасы месторождения оцениваются в более 1 млн тонн оксидов редкоземельных элементов.