Москва, 19 ноября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Стоимость золота выросла на 0,9% на фоне обновления ядерной доктрины России, сообщает 19 ноября агентство Reuters со ссылкой на данные биржи СМЕ.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Золото и японская иена выросли, в то время как европейские акции упали после сообщений о том, что президент России Владимир Путин обновил военную политику и ядерную доктрину РФ», — сказано в публикации.

По данным издания, влияние на поведение инвесторов на биржах оказали, в частности, последние назначения и заявления избранного президента США Дональда Трампа.

При этом 17 ноября агентство сообщило, что стоимость золота за последнюю неделю снизилась почти на 5%, что стало самым большим падением за три года. Также фиксировалось падение стоимости серебра, платины и палладия.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября российский лидер подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Согласно тексту документа, базовый принцип доктрины не изменился.

Он гласит, что ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако в связи с новыми реалиями мирового геополитического пространства, а также возникновения новых военных угроз и рисков России было необходимо уточнить условия, при которых допустимо применение ядерного оружия.

Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Кроме того, был дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых необходимы указанные действия.