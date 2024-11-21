Петропавловск-Камчатский, 21 ноября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. С 2020 года для медицинских учреждений Камчатки закупили современное оборудование на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Улучшение материально-технической базы здравоохранения — это одно из приоритетных направлений «Народной программы», которая реализуется по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

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По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Виктории Сивак, в «Народной программе» оснащение медучреждений оборудованием выделено в отдельный раздел.

«Мы в обязательном порядке оцениваем, в каких направлениях сферы здравоохранения оборудование наиболее востребовано, и, понимая, что одной из основных причин смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, достаточно большой блок оборудования поступил именно для этого направления здравоохранения. Ещё в 2019 году был создан региональный сосудистый центр, и для этого центра с 2020 года приобретено оборудование на сумму более 240 миллионов рублей. Именно это оборудование позволяет делать ряд хирургических операций, которые ранее на территории региона не проводились», — отметила она.

Помимо этого, с 2020 года было приобретено более 30 единиц оборудования в Камчатский краевой онкологический диспансер. Это стало значительным шагом в улучшении качества лечения новообразований в регионе. Благодаря новым технологиям и аппаратуре теперь врачи могут проводить более точную диагностику и эффективное лечение.

Не менее важным является вопрос дооснащения и переоснащения медицинским оборудованием объектов первичного звена здравоохранения. Так, с 2020 года было приобретено оборудование на сумму более 730 миллионов рублей. В том числе в краевые больницы доставили современные аппараты УЗИ, цифровые маммографы, рентгенографы, флюорографы.

Масштабная «Народная программа» реализуется в Камчатском крае по решению губернатора Владимира Солодова уже четыре года. Она включает в себя различные мероприятия, нацеленные на модернизацию здравоохранения в регионе, улучшение качества медицинских услуг и создание более комфортных условий для пациентов и работы медицинского персонала.