Владивосток, 21 ноября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Член китайской делегации, прибывшей в Приморский край для покупки угля, украл у коллег деньги и паспорта. Его ищут и российские, и китайские правоохранители, сообщает 21 ноября Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Три гражданина КНР, представители компании «Чжонзинь Шэнмао», приехали во Владивосток 8 ноября, намереваясь потратить 6,5 млн рублей на закупку угля. Спустя несколько дней переговоры с одним из потенциальных поставщиков провёл китайец Юй Хайфэнь, лучше других владеющий русским языком.

После встречи с поставщиком в офисе на Фонтанной улице Юй Хайфэнь сообщил своему коллеге Гуо Сяомину, что стоит заключить сделку и подписать документы. Гуо Сяомин засомневался и позвонил руководству компании, но те одобрили контракт.

Коллеги обратили внимание, что Юй Хайфэнь вёл себя нервно и настаивал, что один встретится с поставщиком. На встречу он поехал, забрав все деньги и сумку с паспортами коллег. После этого мужчина пропал — коллеги и начальство не смогли до него дозвониться.

Как сообщало ИА Регнум, у нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова пропали часы стоимостью 7–8 млн рублей. Это произошло 10 ноября в Казани, где состоялся матч с «Рубином». Перед игрой Смолов оставил часы в шкафчике гостевой раздевалки. Футболист пообещал вознаграждение за информацию об украденных часах, но не уточнил, какое именно.