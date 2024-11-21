Приток наёмников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно снизился — воюют в основном южноамериканцы. О присутствии на вражеской стороне представителей неблагополучных стран сообщает 21 ноября ТАСС со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах. Таким известием ознаменован новый, 1001-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

То обстоятельство, что боевики из Европы и США уже почти не едут в зону СВО, собеседник информагентства связал с тяжелыми условиями службы для западных комбатантов и высокими рисками попасть под удар российской артиллерии.

Тем временем артиллерийские расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ на южнодонецком направлении. Получив координаты, выявленные разведывательными БПЛА, военнослужащие навели орудие и поразили район размещения огневых средств националистов на дистанции более 20 километров. Соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930592" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа артиллерийского расчёта 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С» на южнодонецком направлении

По словам командира расчёта с позывным Горин, в последнее время приходилось работать и днём и ночью без остановки, отрабатывая по 40−50 целей за сутки. Боец уточнил также, что позиции расчёта сложно обнаружить, они достаточно хорошо защищены.

А в курском приграничье накануне, 20 ноября, завершилось уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи. Только за сутки потери врага составили более 400 военнослужащих.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.