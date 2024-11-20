Киев, 20 ноября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. МИД Украины обвинил США, Италию и Испанию в «информационном нагнетании» на фоне закрытия ими посольств в Киеве и сообщений о предположительно готовящейся воздушной атаке.

Анна Марченко/ТАСС

«Считаем, что для партнёров было бы правильным реагировать в 1001-й день конфликта так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», — говорится в заявлении украинского МИД в Telegram-канале.

Ранее посольства США, Италии и Испании на Украине решили временно закрыться из-за информации о якобы готовящемся воздушном ударе по Киеву. МИД Киргизии и посольство Казахстана на Украине также призвали своих граждан усилить меры безопасности либо покинуть территорию страны.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена. Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.