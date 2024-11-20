Москва, 20 ноября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В столице открылась XIX Межрегиональная научно-техническая конференция (МНТК) «Роснефти». В мероприятии принимают участие 430 молодых специалистов из 70 дочерних предприятий компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве начала работу конференция молодых специалистов «Роснефти»

Цель конференции — определить те проекты, чье внедрение будет способствовать повышению эффективности бизнеса и пополнить кадровый резерв «Роснефти» за счет работников с высоким потенциалом. Все победители и призеры, а также научные руководители, получат памятные награды и денежные премии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве начала работу конференция молодых специалистов «Роснефти»

Заседания конференции проходят на площадке РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина по всем основным бизнес-процессам «Роснефти». Среди участников МНТК — победители региональных и кустовых конференций 2024 года, а также студенты вузов-партнеров компании. Они представили на конкурс 324 проекта, которые оценит компетентное жюри.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве начала работу конференция молодых специалистов «Роснефти»

В прошлом году «Роснефть» уже внедрила 31 проект, которые были отобраны по итогам МНТК 2022 года. Их ожидаемый экономический эффект составляет более 900 млн рублей. Еще 22 проекта запланированы к внедрению в производство на объектах компании в 2024–2026 годах.