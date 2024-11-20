Москва, 20 ноября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Партнерская сессия Газпромбанка и СИБУРа состоялась в рамках программы круглых столов Ecumene на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН. Её главной темой стала экономика замкнутого цикла и поиск пути подходов к ее декарбонизации.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Ежегодно мировая экономика образует порядка 35 млрд тонн отходов потребления, из которых только до 10% возвращается обратно в жизненный цикл. В рамках сессии эксперты обсудили способы возвращения части отходов потребления обратно в жизненный цикл и то, как эту долю увеличить.

«Экономика замкнутого цикла является одним из ключевых инструментов декарбонизации, на долю которого приходится до 50% потенциала снижения выбросов парниковых газов», — отметила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая. Она добавила, что несмотря на рост числа государств и компаний, которые ставят амбициозные цели по переходу к экономике замкнутого цикла, доля ресурсов, возвращающихся в цикл обратно за последние 5 лет сокращается.

«Современные инновационные решения призваны сэкономить ресурсы и увеличить срок эксплуатации продукции — такие проекты по снижению декарбонизации экономики Газпромбанк поддерживает и последовательно развивает», — отметила Екатерина Салугина-Сороковая.

По словам модератора сессии, директора по устойчивому развитию СИБУРа Максима Ремчукова, экономика замкнутого цикла уже не первый год становится одной из магистральных тем СОР. «Сопутствующие её внедрению эффекты — это не только снижение выбросов парниковых газов, но и в целом более здоровая планета и осознанный образ жизни», — сказал он.

«Экспертные дискуссии по этой теме позволяют обменяться лучшими практиками и определить зоны роста для всех участников цепочки, что способствует развитию эффективной системы управления отходами», — подчеркнул Ремчуков.

Эксперты отметили большую роль шеринговой экономики в развитии инструментов экономики замкнутого цикла. Однако такая экономика требует зрелого регулирования, а также высокого уровня осознанности общества. Внедрение принципов экономики замкнутого цикла является необходимой составляющей в реализации ряда ЦУР ООН и постепенно становится одной из центральных тем Конференции сторон к рамочной конвенции ООН по изменению климата. Эксперты подчеркнули важность диалога, который может ускорить глобальное регулирования внедрения экономики замкнутого цикла и ускорению ее развития.