Краснодар, 20 ноября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Входящая в группу «ФосАгро» сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» усиливает агротехническую поддержку сельхозпроизводителей. В ходе выставки «ЮгАгро 2024», которая проходит в Краснодаре, она подписала меморандум о сотрудничестве с компанией «Экологические технологии в Прикамье», российским производителем калийно-магниевых удобрений.

Александр Демьянчук/ТАСС

«С компанией «Экологические технологии в Прикамье» мы знакомы давно, их флагманский продукт «Калимаг» удачно дополняет нашу линейку марок с мезоэлементами. Этим соглашением мы подтверждаем свое намерение развивать сотрудничество между нашими компаниями в интересах российского агропромышленного комплекса», — заявил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. По данным ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова, около половины пахотных земель в России нуждается в улучшении магниевого питания. Результатом таких мероприятий становится увеличение урожая до 20-25%, особенно по техническим и кормовым культурам и таким значимым для россиян овощам «борщевого набора», уточнил Андрей Вовк.

Коммерческий директор компании «Экологические технологии в Прикамье» Александр Антипин отметил, что видит в развитии сотрудничества с крупной российской сетью дистрибуции возможность расширения профессионального консалтинга, который получат российские аграрии по продукту. «За счет сети центров дистрибуции и широкого охвата снижаются транспортные расходы, доступность «Калимага» для аграриев растет. В конечном счете совместными усилиями мы даем российским потребителям достойный продукт, применение которого позволяет повысить прибыльность хозяйств», — уверен Александр Антипин.

Для организации сбалансированного питания растений «ФосАгро-Регион» развивает сервис агрохимического обследования почв, по данным компании, ежегодно площадь обследованных почв удваивается.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, «ФосАгро» остаётся лидером по совокупному объему поставок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям, сегодня практически каждая третья тонна питательных веществ, внесённых в российские почвы, поставлена региональными компаниями сети. За последние десять лет сеть увеличила поставки российским аграриям более чем в два раза, до 3,3 млн тонн в прошлом году.