Минск, 20 ноября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. На территорию Белоруссии готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план с расписанными этапами и ролями, сообщает 20 ноября белорусский телеканал ОНТ в Telegram-канале.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«На Беларусь готовилось военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы», — сказано в публикации.

В сообщении также указано, что журналисты телеканала провели расследование и сняли документальный фильм, который посвящён возможному военному вторжению на территорию республики.

Как передавало ИА Регнум, в июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противники Москвы и Минска стремятся до такой степени довести эскалацию, чтобы вздрогнул весь мир.

Он отметил, что сложилась очень серьёзная ситуация, в которой расслабляться России и Белоруссии никак нельзя. Запад, пояснил он, пытается лишить союзных стран возможности сопротивляться.

Ранее в минобороны Белоруссии заявили, что Вооружённые силы Украины разместили спецназ на общей границе. В связи с этим белорусские подразделения приходится перемещать к границе и наращивать отдельные направления, готовясь к прикрытию.