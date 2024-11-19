Вашингтон, 19 ноября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Возможное решение Белого дома разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России не смогло сплотить западные страны, передаёт 19 ноября американское агентство Bloomberg.

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«Решение действующего президента США Джо Байдена позволить Украине поражать цели на территории России не смогло мобилизовать более широкую поддержку союзников Киева, что является признаком ослабления влияния уходящего президента», — сказано в публикации.

В частности, авторы материала указывают, что Франция и Великобритания, которые также располагают дальнобойными ракетами, проявили себя довольно сдержанно в ответ на решение Вашингтона.

Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер уходил от ответа на вопрос по данной теме во время саммита G20 в Бразилии. Как отметили источники агентства, подобные решения по дальнобойному оружию не окажут значительного влияния на ход боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее опубликованную информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине применять их дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, удалили из статьи на сайте французского издания Le Figaro.

В первоначальной версии было указано, что власти обоих государств позволили киевскому режиму «наносить удары вглубь территории России, используя ракеты SCALP / Storm Shadow».