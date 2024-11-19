Берлин, 19 ноября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек подал заявление в полицию на мужчину, который разместил в Сети мем с оскорбительной надписью про чиновника. Об этом сообщил портал Nius.

Обидчик главы ведомства опубликовал коллаж с фотографией Хабека, под которой разместил надпись Schwachkopf (в переводе с немецкого «тупица»). Для создания изображения мужнина, который проживает в федеральной земле Бавария, использовал рекламный буклет шампуня и поменял на буквы в тексте, чтобы получить это слово.

При этом Хабек после обращения в полицию отказался забирать свою жалобу, поскольку счёл себя оскорбленным.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Шутники представились «высокопоставленными чиновниками» из Африки.

В разговоре с Вованом и Лексусом Хабек попытался убедить их в том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет взять в заложники весь мир и Африку в особенности, поэтому африканским властям он порекомендовал выступить против российских и китайских амбиций на континенте.

При этом службы контрразведки ФРГ заранее предостерегали Хабека от провокаций пранкеров, а за месяц до этого звонка Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило немецких политиков о том, что шутники могут попытаться выйти с ними на связь.