Вашингтон, 17 ноября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Стоимость золота за последнюю неделю снизилась почти на 5%, что стало самым большим падением за три года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Philip Taylor

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) в ходе торгов 15 ноября упала на 0,2%, до 2578,3 доллара за унцию по состоянию на 16:24 мск.

В материале приводится мнение экономистов, что спад обусловлен укреплением доллара США, вероятными ожиданиями более высокой инфляции и тарифной политики избранного американского президента Дональда Трампа. Предполагается, что его действия подстегнут инфляцию и замедлят смягчение ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

«Пока на золото негативно повлияло избрание Трампа, но ситуация может измениться», — приводятся слова аналитика рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса.

Отмечается, что также фиксировалось падение стоимости серебра, платины и палладия.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил о мировом росте спроса на золото как со стороны банков, так и со стороны населения. По словам Можина, это свидетельствует о растущем недоверии к доллару. Он пояснил, что доверие к американской валюте падает из-за того, что власти США используют её в качестве оружия. Также эксперт указал, что международная валютная система разваливается.

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец в беседе с ИА Регнум отметил, что самые лучшие инвестиции — это физическое золото, то есть слитки, которые и через сто лет не потеряют своей стоимости. При этом «металлические» счета — это бумажное золото и оно менее интересно для инвестиций, физическое — более надёжно.