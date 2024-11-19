Екатеринбург, 19 ноября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Исполнительный директор «Ельцин-центра» Александр Дроздов предложил журналистам лично проверить, являются ли туалеты в здании учреждения в Екатеринбурге «гендерно нейтральными», передаёт Telegram-канал Ural Mash.

Павел Лисицын/РИА Новости

Ранее на сайте центра появилась информация об открытии нескольких «гендерно нейтральных туалетов». Формулировка вызвала возмущение ряда комментаторов.

При этом в публикации речь шла о туалетах, доступных для посетителей на инвалидных колясках — часть из них предназначены только для мужчин, часть — только для женщин, ещё три являются «гендерно нейтральными», сказано в сообщении.

Дроздов в разговоре с корреспондентом Telegram-канала, уточнив, находится ли тот в Екатеринбурге, рекомендовал зайти в указанный туалет, выполнить соответствующие действия и таким образом лично во всём убедиться.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года глава российского Союза кинематографистов Никита Михалков предложил внести кардинальные изменения в формат деятельности «Ельцин-центра». Он предложил закрыть учреждение и открыть на его месте музей современной истории.

В июне того же года заместитель главы Минюста Олег Свириденко заявил, что ведомство проводит проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. Он уточнил, что в Минюст поступил соответствующий запрос из Госдумы.

Признание «Ельцин-центра» иноагентом невозможно в соответствии с законом о музеях бывших президентов России, сообщил также в июне 2023 года депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на письмо Минюста, полученное в ответ на депутатские обращения.