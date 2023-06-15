Москва, 15 июня, 2023, 11:19 — ИА Регнум. «Ельцин-центр» проверяют на предмет деятельности иностранного агента, заявил 15 июня заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-Центр

На заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны депутат Андрей Альшевских («Единая Россия») спросил Свириденко, может ли Минюст провести проверку.

По словам Альшевских, проверка нужна, чтобы не осталось вопросов по поводу того, если ли нарушения со стороны «Ельцин-центра» и подпадает ли его деятельность под деятельность иностранного агента.

«Если есть такая возможность, можно организовать и провести Минюстом комплексную проверку и раз и навсегда прекратить все эти споры?» — спросил Альшевских.

Свириденко ответил, что проверку уже начали. «Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идёт. Действительно, она глубокая идёт», — отметил он, заверив депутатов, что Минюст ничего не скрывает.

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