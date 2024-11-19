Москва, 19 ноября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В допинг-пробе 15-летней спортсменки Надежды Понтелеенко обнаружили запрещённое вещество, ей грозит дисквалификация. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Александр Вильф/РИА Новости Надежда Понтелеенко

Надежда Понтелеенко сдала тест на допинг во время первенства России по фигурному катанию среди девушек и юношей, которое проходило в апреле 2024 года в Казани и на котором спортсменка заняла третье место. Текущий сезон фигуристка решила пропустить и приостановить карьеру, ссылаясь на серьёзные проблемы со здоровьем.

«Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врождённое заболевание. Сейчас я прохожу обследование. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам», — сообщает Надежда.

Какое конкретно запрещённое вещество было найдено, не уточняется. Теперь юной спортсменке грозит дисквалификация, дело Понтелеенко находится на рассмотрении в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Её тренер Олег Татауров, по данным СМИ, отказался давать комментарии по поводу проваленного теста на допинг.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российскую фигуристку Камилу Валиеву за триметазидин на четыре года. Как передавало ИА Регнум, суд также аннулировал все достижения спортсменки с 25 декабря 2021 года и лишил наград, завоёванных после этой даты, в том числе олимпийского золота.