Калуга, 19 ноября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Директора предприятия «Калугатеплосеть» Игоря Карпова привлекут к дисциплинарной ответственности из-за нецензурного выражения во время планёрки, прошедшей в прямом эфире. Эту информацию сообщил голова города Калуги Дмитрий Денисов «Газете.Ru».

Кадр из видео Глава города Калуги Дмитрий Денисов

В прямом эфире еженедельной планерки городского головы Калуги жительница деревни Лихун пожаловалась на нехватку водопроводных колонок. Дмитрий Денисов объяснил, что на данный момент этого сделать невозможно. Однако его выступление прервал Игорь Карпов и в матерной форме высказался о том, что в его компетенцию решение подобных ситуаций не входит.

Глава Калуги назвал директора «Калугатеплосети» «мастером эпистолярного жанра» и попросил выключить микрофон. «Карпов будет привлечен к дисциплинарной ответственности за ненормативное слово в прямом эфире», — сообщил Денисов.

Сам городской голова добавил, что в деревне действительно нет источника централизованного водоснабжения и разработка проектной документации для решения задачи уже ведётся. Возможность установки колонки он лично обсудил с жительницей деревни.

7 октября в Красноярске учителя труда отстранили от работы после публикации видео, где он ругается на школьников матом. Помимо нецензурной брани педагог оскорблял учеников, называя их «щенками».

Как передавало ИА Регнум, 3 октября президент России Владимир Путин предложил ввести комплекс мер для повышения культуры речи в России. По его словам это стало особенно необходимо в условиях всепоглощающей цифровизации.