Москва, 19 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Бывшие бойцы частных военных компаний (ЧВК) смогут получить статус ветерана спецоперации на основе показаний очевидцев, заявила 19 ноября заместитель министра обороны России Анна Цивилёва.

ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов

Она отметила, что представители оборонного ведомства совместно с сотрудниками нотариальной палаты разработали форму заявления очевидца.

«На основании таких свидетельств Минобороны будет принимать решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий», — сказала Цивилёва на совещании с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

Как передавало ИА Регнум, 26 января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о том, что участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.

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