Экс-бойцы ЧВК смогут стать ветеранами СВО на основе показаний очевидцев
Экс-бойцы ЧВК смогут получить статус ветерана СВО на основе показаний очевидцев
Москва, 19 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Бывшие бойцы частных военных компаний (ЧВК) смогут получить статус ветерана спецоперации на основе показаний очевидцев, заявила 19 ноября заместитель министра обороны России Анна Цивилёва.
Она отметила, что представители оборонного ведомства совместно с сотрудниками нотариальной палаты разработали форму заявления очевидца.
«На основании таких свидетельств Минобороны будет принимать решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий», — сказала Цивилёва на совещании с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
Как передавало ИА Регнум, 26 января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о том, что участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.
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