Нижний Новгород, 19 ноября, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Впервые в России начали серийный выпуск инновационного модульного защитного сооружения «КУБ-М». Производство развернули в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщила 18 ноября пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

https://vniigochs.ru/ Производство мобильных убежищ в Дзержинске

Мобильное убежище является многофункциональным сооружением, обеспечивающим защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для 54 человек и технического блока. При необходимости его вместимость можно увеличить с помощью дополнительных модулей.

Главное достоинство укрытия — мобильность, утверждают разработчики, так как убежище легко транспортируется и подключается к существующим инженерным системам. В дальнейшем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения, отметили в ВНИИ ГОЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в Белгороде, который с начала проведения спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, установили первые модульные укрытия из железобетона. Их разместили на остановках и в местах скопления людей. Всего в Белгородской области с начала специальной военной операции установили и оборудовали свыше 10 тыс. укрытий, уточнил 11 ноября губернатор региона Вячеслав Гладков. Общие затраты на установку и оборудование укрытий превысили 500 млн рублей, отметил он.

В бетонных укрытиях появились аптечки, ФБС-блоки, контролёры на подъездах, также разместили плакаты, на которых можно ознакомиться с процессом оказания помощи при ранении до прибытия скорой помощи.