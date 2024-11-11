Белгород, 11 ноября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. В Белгородской области с начала специальной военной операции установили и оборудовали свыше 10 тыс. укрытий. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Начиная с оборудованных подвалов и заканчивая бетонными конструкциями на дорогах, на улицах, во дворах и парках», — отметил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор региона также заверил, что эта работа будет продолжена.

По словам Гладкова, общие затраты на установку и оборудование укрытий превысили 500 млн рублей.

До 40% жителей Белгородской области могут оказать первую помощь раненным при обстрелах, рассказал губернатор в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. Он уточнил, что после украинских обстрелов, жертвами которых становятся мирные жители, белгородские власти разбирают ситуацию и выясняют, была ли возможность укрыться, что нужно сделать для того, чтобы в случае повторения этого инцидента у людей была возможность спасти свою жизнь. Поэтому появились бетонные укрытия, аптечки, ФБС-блоки, контролёры на подъездах. В бетонных укрытиях также разместили плакаты, на которых можно ознакомиться с процессом оказания помощи при ранении до прибытия скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября десять квартир в трёх многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде. Как отметил Гладков, сотрудники МЧС спасли жителя одной из квартир дома, его спустили с пятого этажа. У мужчины диагностировали отравление продуктами горения. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался.