Купянск, Украина, 18 ноября, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что прибыл в город Купянск Харьковской области. Соответствующее сообщение появилось 18 ноября в его Telegram-канале.

Zuma\TASS

«Сегодня — на фронте. Сейчас — Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах», — написал Зеленский.

Ранее глава киевского режима заявил, что приехал в Красноармейск на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Там он встретился с украинскими бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ и вручил им награды. Зеленский сказал, что на данном направлении для Киева складывается тяжёлая ситуация.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября военнослужащий Вооружённых сил Украины Евгений Дикий отметил: Украина «доигралась до того», что бои идут уже в пригороде Купянска.

В этот же день британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России теснят украинских военных в районе Купянска. По его словам, такими темпами российские военные скоро займут Купянск и ВСУ теперь может помочь только новая мобилизация.

Днём ранее, 14 ноября, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные закрепляются на окраинах Купянска. Ганчев рассказал, что наступление ВС РФ продолжается к северо-востоку и юго-востоку от Купянска. Украинская группировка может оказаться в окружении, заключил он.