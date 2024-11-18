Киев, 18 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Попытки украинских войск высадиться на левом берегу Днепра преследовали целью выход к Перекопскому перешейку и Крыму, сообщает 18 ноября издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в командовании 36-й бригады ВСУ и оборонном комитете Верховной рады.

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Чтобы выполнить эту задачу, украинским морским пехотинцам нужно было преодолеть 80 километров и оказаться в глубине территории, которую на тот момент уже полтора года контролировали ВС РФ.

«Конечная задача была — космос: выход на Крым. Нам говорили, что нужно проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам — от Корсунки и до Олешек», — сказал военный из командования 36-й бригады.

Предполагалось, что второго эшелона нет, что российские силы «в одну полосу растянуты», добавил он.

Вторая, более приземлённая задача состояла в том, чтобы расширить херсонский фронт и оттянуть подразделения ВС РФ с запорожского направления и Донбасса, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в августе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные оставили попытки высадиться на левом берегу Днепра у сёл Крынки и Днепряны. По его словам, они предпочли терроризировать мирных жителей, в том числе запуском дронов.

В конце февраля Сальдо информировал о полной зачистке Крынок и их окрестностей российскими военными.