Вашингтон, 18 ноября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В Белом доме напрямую не подтвердили сообщения о том, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS, заявил 18 ноября заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер.

Global Look Press/IMAGO/Offenberg

«Соединённые Штаты на протяжении всего конфликта чётко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», — сказал Файнер журналистам, которые сопровождали Байдена в поездке в Бразилию.

Таким образом заместитель советника по нацбезопасности ответил на вопрос журналистов о достоверности информации по поводу решения Вашингтона разрешить удары ВСУ вглубь территории России.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Затем французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

При этом директор по коммуникациям команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг отказался давать комментарий журналистам по поводу публикаций в СМИ о том, что Байден разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными данные о возможном разрешении на использование дальнобойных ракет. По его словам, если решение действительно принято, то оно безрассудное, опасное, направленное на повышение уровня вовлечённости Вашингтона в этот конфликт.