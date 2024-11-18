Ставрополь, 18 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел в Ставропольском крае совещание с филиалами — МЭС, на котором рассматривались итоги деятельности по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 9 месяцев 2024 года. За это время компания выполнила технологическое присоединение 2,5 ГВт мощности. В числе крупнейших реализованных проектов — электроснабжение новых химических и добывающих предприятий на Дальнем Востоке.

Telegram/Россети

В мероприятии участвовали руководители профильных блоков компании и дочерних организаций, задействованных в обеспечении работы магистральной сетевой инфраструктуры, включая АО «Электромагистраль».

Ключевой темой совещания стало повышение надежности ЕНЭС. Андрей Муров отметил позитивные результаты якутского и хакасского предприятий, которые сократили аварийность на 55% и 41% к аналогичному периоду 2023 года. Кроме того, в числе лидеров он назвал московское, ямало-ненецкое и самарское предприятия (минус 14–28%). Перед всеми филиалами поставлена задача обеспечить необходимые показатели надежности при прохождении осенне-зимнего периода максимальных нагрузок.

Также обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры на приграничных территориях, обеспечение безопасности энергообъектов, подготовка к новому периоду тарифного регулирования. Как подчеркнул Андрей Муров, для всех филиалов приоритетной задачей остается реализация инвестиционной программы в соответствии с утвержденными сроками.