Москва, 18 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Участники пятого сезона Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» движения «Экосистема» собрали и сдали на переработку рекордные 144 тыс. тонн макулатуры. В данной инициативе приняли участие более 3 млн человек из 89 регионов России.

пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Бумажные отходы сдавали школьники, студенты, волонтёры, сотрудники государственных и частных предприятий. К акции присоединились более 4,7 тыс. семей со всей страны. Суммарно участники «БумБатл» собрали на 49 тыс. тонн макулатуры больше, чем в 2023 году.

«Экопросвещение — одно из важных направлений в деле сохранения природы. Перед нами стоит задача обеспечить к 2030 году полную сортировку твёрдых коммунальных отходов. И здесь необходим вклад каждого жителя страны», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

В поддержку «БумБатла» активисты движения «Экосистема» провели более 700 интерактивных образовательных мероприятий по всей России. Речь идёт о мастер-классах, бумажных фестивалях, экоуроках, экскурсиях на объекты сортировки и переработки отходов.

По итогам проведённой акции были определены победители в семи номинациях среди детских садов, школ, вузов, колледжей, компаний и ретейлеров, а также российских семей. Первые места взяли детский сад № 5 «Бэлэкэч» из города Мамадыша Республики Татарстан, Снежская гимназия в Брянской области, Енисейский педагогический колледж Красноярского края, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, «Сбер» и Х5 Group. Кроме того, жюри проекта озвучило список из 100 претендентов на главный приз конкурса креативных постов в социальных сетях.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пятый год подряд проходит в поддержку национального проекта «Экология». В 2023 году соорганизатором проекта стало Всероссийское общественное экологическое движение «Экосистема». За время проведения акции её участниками стали более 8,9 млн человек, которые собрали около 306 тонн бумажных отходов.

Сегодня в России более 54% всех твёрдых коммунальных отходов уже проходят сортировку, а 13% от общего числа образуемых отходов направляются на утилизацию. Планируется, что к 2030 году в стране будет обеспечена сортировка 100% мусора, а не менее четверти отходов производства и потребления будут направлять на переработку в виде вторсырья.