Париж, 18 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Известный французский певец и композитор Шарль Дюмон скончался в Париже в возрасте 95 лет, сообщило 18 ноября агентство France-Presse со ссылкой на его подругу Флоранс.

Малышев Николай, Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС

Дюмона не стало вечером 17 ноября. Он умер у себя дома после продолжительной болезни. Композитор получил известность как автор или соавтор более 30 песен французской певицы Эдит Пиаф, в том числе Non, je ne Sorryte Rien («Нет, я ни о чем не сожалею»).

Указанную композицию часто использовали при съёмках кино. В частности, эта песня звучит в советском телефильме «Семнадцать мгновений весны».

После смерти певицы Дюмон начал работать с поэтом Жаком Брелем, а также писал песни для телешоу и кино. В 1967 году вышла его композиция для программы Michel Vaillant, а в 1971 году — для фильма «Трафик», который был снят режиссёром Жаком Тати.

Кроме того, композитор работал с певицами Барброй Стрейзанд и Далидой, французским певцом и актёром Тино Росси.

В юности Дюмон увлекался джазом и поступил в Тулузскую консерваторию, играя на трубе. Он был вынужден оставить трубу после операции на миндалинах. После этого композитор начал играть на фортепиано и сочинять музыку. В 1960-х годах он также выступал как эстрадный певец.