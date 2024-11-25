Москва, 25 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Все больше россиян выбирают туристические поездки по России. По данным опроса, внутренний туризм предпочитают две трети респондентов. Причём всё чаще россияне выбирают не только традиционные направления, но и регионы Сибири и Дальнего Востока, хорошие результаты показывают также Республика Саха (Якутия), Амурская область и Хабаровский край.

Сайт глэмпинга «Аврора Вилладж»

«Считаю, что это самые перспективные географические направления для инвесторов. Мы со своей стороны готовы поддержать эти точки роста мерами господдержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Такой трансформации способствует ориентация регионов на всесезонный туризм и поддержка государства при строительстве модульных отелей и гостиниц. Комфортные для проживания и безопасные для природы сооружения размещаются в самых живописных местах. А по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» предпринимателям на конкурсной основе компенсируют до 50% общей стоимости инвестиционного проекта.

Только за последние пять лет число глэмпингов в России выросло в 40 раз, а к концу 2024 года, согласно прогнозу Российского союза туриндустрии, их будет не менее 700. И этому направлению ещё есть куда расти, отмечают эксперты.

По словам президента Ассоциации глэмпингов России Жанны Киры, рынок глэмпингов давно адаптировался к климатическим особенностям страны. Так, уже 83% российских глэмпингов являются круглогодичными. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 64%. Кроме того, с начала года такой вид размещения появился ещё почти в 20 российских регионах.

Сайт глэмпинга «Китовый берег»

Так, новая база отдыха уже принимает гостей в якутском селе Намцы. По словам представителя турбазы Михаила Новикова, в просторном модульном доме тепло, при этом он экономичен в обслуживании. Такой дом можно установить в любом месте на съемных бетонных кубиках и добавлять модули как конструктор. В планах предпринимателя — добавление блока для увеличения гостевого зала, создание катка, горки для детей, а также разработка маршрутов по местным музеям и памятникам.

Основные преимущества программы субсидирования строительства модульных средств размещения — относительно невысокая удельная стоимость в расчете на один номер и возможность быстрого расширения номерного фонда в высокий сезон.

В 2025 году в рамках обновленного нацпроекта по туризму по программе субсидирования строительства глэмпингов планируется провести конкурсный отбор проектов сразу на три года. Объём господдержки при этом составит 15 млрд рублей.

Объявления конкурсного отбора по программе строительства модульных гостиниц ожидают в Ульяновской области. Как отмечает директор Агентства по туризму региона Денис Ильин, с господдержкой область уже развивает несколько крупных проектов и рассчитывает на поддержку новых идей.

«Мы видим большой запрос на отдых в модульных гостиницах на особо охраняемых природных территориях, где невозможно построить капитальные сооружения. Также большой спрос на такие средства размещения на природе в красивых видовых локациях. В целом популярность глэмпингов сегодня находится на высоком уровне как у туристов, так и у предпринимателей», — подчеркнул он.

Ульяновские предприниматели направили уже 40 предварительных заявок, а общий объем финансирования со стороны частных инвесторов может составить более миллиарда рублей. В частности, один из проектов направлен на развитие семейного туризма.

В Калужской области необходимые документы для участия в конкурсе инвестпроектов, реализация которых запланирована на 2025–2027 годы, собирают более 15 инвесторов. По словам начальника управления развития туризма региона Полины Коченковой, поддержка нацпроекта помогает развитию не только туризма, но и смежных отраслей. Одним из примеров является спорт-парк «Калужники». Там созданы условия для занятий теннисом, бадминтоном и футболом. А благодаря появлению модульных гостиниц будет решена проблема с размещением гостей.

Благодаря модульным отелям набирает популярность экотуризм, что способствует развитию региональной экономики без ущерба природным ресурсам. Например, в Бурятии строительство глэмпингов не только позволяет минимизировать воздействие на природу, но и дает бизнесу в регионе возможность оперативно реагировать на растущий интерес к экологичному отдыху, в том числе на Байкале, отмечает министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Уже сейчас более 100 потенциальных заявителей высказывают заинтересованность в получении поддержки на создание таких средств размещения в Бурятии. Всего в республике с 2022 по 2024 год появились 44 модульных гостиницы. А к концу года это число вырастет до 54.

На круглогодичный приём туристов нацелена и сооснователь глэмпинга «Ветрено» в Ярославской области Ксения Радченко.

«Сейчас мы планируем увеличить зимние и осенние услуги, которые привлекут гостей в холодный сезон. Будем приобретать купели, организовали питание с доставкой в номера, потому что пока нет круглогодичного ресторана. Строительство такого ресторана с возможностью проведения мероприятий — одна из наших основных целей. В перспективе планируем расширение номерного фонда и строительство круглогодичного спа-комплекса с бассейном», — говорит она.

Как сообщало ИА Регнум, по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в России создаётся и обновляется туристическая инфраструктура. Программа нацпроекта по поддержке строительства модульных отелей стартовала в 2022 году. Благодаря ей в регионах увеличивается число мест и предложений для комфортного отдыха, в том числе в природных местах.