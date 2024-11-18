Пхеньян, 18 ноября, 2024, 06:09 — ИА Регнум. США и их западные союзники используют Украину в качестве ударной силы против России. Об этом 18 ноября заявил лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на слёте офицеров Корейской народной армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Войну против России, которую США и Запад ведут с помощью Украины в качестве ударной силы, мы должны рассматривать как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштабов военного вмешательства во всём мире», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Американские оборонно-промышленные компании, накачивая Украину и Израиль оружием и потворствуя военным конфликтам, в которые постепенно вовлекается всё больше стран, ухудшают международную безопасность, что в конечном итоге может привести к третьей мировой войне, подчеркнул лидер КНДР.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума также отмечал, что Запад использует Украину как инструмент борьбы с Россией, а украинцев превращает в пушечное мясо. По словам главы государства, оппоненты РФ находят новые инструменты и методы, чтобы попытаться избавиться от неё.

7 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад поставлен перед выбором: продолжать уничтожение народа Украины или же начать договариваться. По его словам, сейчас ситуация на фронте складывается не в пользу киевского режима.