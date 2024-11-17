Москва, 17 ноября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), имеющий статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработал микросхему СВЧ трансформатора. Об этом 17 ноября сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«Резидент ОЭЗ столицы разработал и готовит к запуску в серийное производство важный компонент радиоэлектронной аппаратуры, который является полностью отечественным и призван заменить зарубежные аналоги. Изделие, востребованное в системах навигации, радиотехнике, телекоммуникациях и связи, появится на рынке в начале 2025 года», — процитировали Гарбузова в пресс-службе департамента.

Производственная мощность предприятия позволит выпускать до 40 тыс. изделий в год. СВЧ симметрирующий трансформатор предотвращает возможную перегрузку оборудования, а также расширяет зону покрытия сети без увеличения мощности передаваемого сигнала.

По словам гендиректора компании «ЗНТЦ» Анатолия Ковалева, изделие разрабатывали больше двух лет, так как требовалось создать полностью российский продукт. Пока что на внутреннем рынке можно найти лишь импортные микросхемы СВЧ симметрирующих трансформаторов. Новое изделие разработано по национальным стандартам, его планируется внести в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Зеленоградский нанотехнологический центр специализируется на разработке и выпуске электронных и фотонных компонентов. Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что предприятие уже освоило выпуск 50 видов импортозамещающих изделий, достигнув объема выручки в 9 млрд рублей.

В конце февраля 2024 года компания запустила производство первого российского мультиплексора. Устройство обеспечивает работу оптоволоконного интернета. Предприятие может выпускать до 5 тыс. таких изделий ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум в конце октября, в промышленном парке «Бутово» откроется высокотехнологичное производство климатического оборудования. В цеху будут собирать автономные климатические системы премиум-класса для жилых и коммерческих помещений. Общая площадь промышленного парка «Бутово» превышает 58 тыс. кв. м. Там уже функционируют производства медицинского оборудования, профессиональной косметики, строительных материалов и другие предприятия.