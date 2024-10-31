Москва, 31 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. В промышленном парке «Бутово» откроется высокотехнологичное производство климатического оборудования. Об этом 31 октября сообщил руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Откроется производственный цех по выпуску автономных климатических систем премиум-класса для жилых и коммерческих помещений и профильный сервисный центр. Предприятие укомплектуют современным высокопроизводительным оборудованием. Работать там смогут около 30 человек», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

По словам гендиректора компании — разработчика климатических систем Алексея Кайгородцева, ключевым фактором для расположения производства стали транспортная доступность, современность и высокий уровень оснащенности площадки. Он отметил, что в промышленном парке можно также проводить бизнес-встречи.

Общая площадь промышленного парка «Бутово» превышает 58 тыс. кв. м. Там уже функционируют производства медицинского оборудования, профессиональной косметики, строительных материалов и другие предприятия.

Парк спроектировали с учетом потребностей малого и среднего бизнеса. Два здания в нём формата light industrial для легких производств, и одно здание формата big box.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Столичным правительством было заключено более 130 соглашений с инвесторами. В их рамках будут построены свыше 6 млн кв. м недвижимости, в числе которых производства, промышленные предприятия, логистические комплексы и другие объекты.

Как сообщало ИА Регнум в октябре, предприятие «НПК Симба» начнёт выпуск литийионных батарей для малого электротранспорта на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в районе Печатники. Проект позволит создать порядка 20 рабочих мест, а инвестиции в него превысят 100 млн рублей. Первый этап производства планируют начать в текущем году и ежегодно выпускать до 60 тыс. аккумуляторов.