Екатеринбург, 17 ноября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге рабочие оборонного «Завода № 9» обнаружили в стволе танка Т-90 боеприпасы. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило информационное агентство URA.ru со ссылкой на информированный источник.

РИА Новости / Константин Михальчевский

Отмечалось, что на место происшествия прибыли сапёры Росгвардии, но им не удалось извлечь опасные предметы. Было решено отвезти технику на специальный полигон. Специалисты смогли предотвратить взрыв.

Как передавало ИА Регнум 23 августа, в Крыму специалисты МЧС уничтожили 357 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Снаряды были обнаружены на территории городского округа Феодосия, в районе посёлка городского типа Приморский. Специалисты, соблюдая все нормы безопасности, уничтожили найденные боеприпасы на полигоне. Всего было ликвидировано 144 артиллерийских снаряда, 47 минометных мин, 62 ручные гранаты, 103 взрывателя и противотанковая мина.