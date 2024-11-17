Париж, 17 ноября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Скелет 22-метрового травоядного динозавра продан на аукционе во Франции за шесть миллионов евро. Об этом 16 ноября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные аукционных домов Collin du Bocage и Barbarossa.

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Скелет апатозавра найден в 2018 году в американском штате Вайоминг. После раскопок, которые длились с 2019 по 2021 годы при финансовой поддержке французского инвестора, скелет перевезли во Францию. Специалисты определили, что возраст ископаемого животного составляет около 150 миллионов лет. Апатозавру дали прозвище «Вулкан», реставрация скелета длилась два года, при этом отмечается, что сохранилось до 80% костей.

Скелет динозавра приобрёл анонимный коллекционер. Как уточнил аукционист Оливье Коллин дю Бокаж, новый владелец скелета намерен передать своё приобретение в музей.

Аукционный дом Barbarossa уверяет, что скелет является «самым крупным динозавром в мире, проданным на аукционе».

Ранее ИА Регнум сообщало, что на аукционе в Лондоне продали полноразмерное яйцо королевы ксеноморфов из научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Чужие» 1986 года. Яйцо выполнено из стекловолокна и раскрашено вручную, оно использовалось в качестве реквизита в сцене схватки главной героини фильма Рипли в исполнении Сигурни Уивер с королевой ксеноморфов. Кроме того, яйцо использовалось на постерах к фильмам «Чужой» и «Чужие».