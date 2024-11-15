Яйцо ксеноморфа из кинофильма «Чужие» продали на торгах за $16 тысяч
Лондон, 15 ноября, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Полноразмерное яйцо королевы ксеноморфов из научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Чужие» 1986 года продали на торгах за $16 тысяч. Об этом 14 ноября сообщил аукционный дом Propstore Auction.
Подлинность яйца подтверждена аукционным домом, его стартовая стоимость составляет от $12,7 тыс. до $25,2 тыс. В описании лота указывается, что он участвовал в одной из знаковых сцен - в сцене схватки главной героини Рипли в исполнении Сигурни Уивер с королевой ксеноморфов. Кроме того, яйцо использовалось на постерах фильмов "Чужой" и "Чужие".
Уточняется, что яйцо выполнено из стекловолокна и раскрашено вручную, на нём остались следы от огнемёта, которым героиня фильма Рипли уничтожала яйца агрессивных инопланетян.
Кто стал владельцем яйца королевы ксеноморфов, не уточняется. На аукционе также представлен и другой реквизит из фильма "Чужие" (1986) и " Чужой" (1979), а также из других частей кинофраншизы. В частности, на торгах представлены миниатюрное яйцо ксеноморфа, часть хвоста инопланетного чудовища, скафандр и оружие одного из героев, сценарий с пометками Джеймса Камерона и другие лоты. Часть из них уже продана.
Ранее ИА Регнум сообщало, что во Франции на аукционе продали пропавший из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II. Стартовая цена документа начиналась с €1–2 тыс., по итогам торгов документ продали за €3120 (примерно 330 тыс. руб.). В настоящий момент по факту кражи подлинника ведётся расследование.
Посольство России в Париже намерено добиваться возвращения в Россию похищенного из архива документа.