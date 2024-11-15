Лондон, 15 ноября, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Полноразмерное яйцо королевы ксеноморфов из научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Чужие» 1986 года продали на торгах за $16 тысяч. Об этом 14 ноября сообщил аукционный дом Propstore Auction.

Цитата из видео ALIEN The Roleplaying Game Official Trailer пользователя Free League Publishing. youtube.com Чужой

Подлинность яйца подтверждена аукционным домом, его стартовая стоимость составляет от $12,7 тыс. до $25,2 тыс. В описании лота указывается, что он участвовал в одной из знаковых сцен - в сцене схватки главной героини Рипли в исполнении Сигурни Уивер с королевой ксеноморфов. Кроме того, яйцо использовалось на постерах фильмов "Чужой" и "Чужие".

Уточняется, что яйцо выполнено из стекловолокна и раскрашено вручную, на нём остались следы от огнемёта, которым героиня фильма Рипли уничтожала яйца агрессивных инопланетян.

Кто стал владельцем яйца королевы ксеноморфов, не уточняется. На аукционе также представлен и другой реквизит из фильма "Чужие" (1986) и " Чужой" (1979), а также из других частей кинофраншизы. В частности, на торгах представлены миниатюрное яйцо ксеноморфа, часть хвоста инопланетного чудовища, скафандр и оружие одного из героев, сценарий с пометками Джеймса Камерона и другие лоты. Часть из них уже продана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Франции на аукционе продали пропавший из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II. Стартовая цена документа начиналась с €1–2 тыс., по итогам торгов документ продали за €3120 (примерно 330 тыс. руб.). В настоящий момент по факту кражи подлинника ведётся расследование.

Посольство России в Париже намерено добиваться возвращения в Россию похищенного из архива документа.