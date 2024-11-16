Новочебоксарск, Чувашия, 16 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Количество обратившихся за врачебной помощью после приёма пищи в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек. Об этом 16 ноября сообщили в минздраве Республики Чувашия.

Следственный комитет РФ

«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая семерых взрослых, имеют лёгкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум 15 ноября, прокуратура Чувашии сообщила об отравлении более сотни учащихся школы №4 в Новочебоксарске после употребления плова из школьной столовой.

В момент прибытия прокуроров в школу сотрудники пытались избавиться от продуктов с признаками «просрочки». Например, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена 24 октября. В региональном Роспотребнадзоре заявили, что у заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства.