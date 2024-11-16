Москва, 16 ноября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни. Об этом в субботу, 16 ноября, заявила директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.

РИА Новости/Сергей Пятаков Актриса Светлана Светличная

«Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом», — сказала она «РИА Новости».

Она добавила, что артистку похоронят на Троекуровском кладбище. Дату и место прощания назовут позднее.

Смерть актрисы подтвердила «Известиям» её невестка Ольга Калимбет (Ивашова). Она заявила, что Светличная скончалась в хосписе в результате тяжелой продолжительной болезни.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (Армянская ССР; ныне Гюмри, Республика Армения) в семье военнослужащего. В 1963 году закончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, ВГИК). Выпускница мастерской народного артиста СССР Михаила Ромма. На протяжении 30 лет служила в Театре-студии киноактера.

Наиболее известна по ролям в фильмах «Стряпуха» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Место встречи изменить нельзя» (1979). Всего снялась в нескольких десятках кинокартин.

Светличная была членом Союза кинематографистов РФ. В 1974 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.