Киев, 16 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) терпят поражение на передовой из-за того, что не знают украинский язык. Такое мнение озвучил офицер ВСУ Андрей Кривущенко в эфире телеканала «Новости Live».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Приходит противник на позицию, заходят — кто там? Та, ребята, мы свои, с соседней бригады заблудились. Заходит противник — или забирает в плен, или уничтожает позицию», — возмутился он.

Кривущенко отметил, что на русском языке разговаривает огромное количество украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, русский язык, несмотря на то, что он является родным для многих украинцев, последовательно искореняется властями киевского режима. Дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По данному закону государственным в стране является только украинский язык, нарушение соответствующей нормы карается штрафом.

В середине января 2021 года вступила в силу статья 30 этого закона, согласно которой вся сфера обслуживания на Украине переводится исключительно на украинский язык. В мае 2023 года власти Киева взяли курс на полную украинизацию столицы Украины. Меры, направленные на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы в 2023–2025 годах, прописали в городской концепции. В июне 2024 года Верховная рада Украины запретила обучение на русском языке в детских садах.