Киев, 19 июня, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Законопроект о дошкольном образовании, ранее принятый Верховной радой Украины во втором чтении, запрещает проводить обучение на русском языке в детских садах. Об этом заявил в Telegram-канале народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

TASS/dpa/Sebastian Kahnert

Инициированный большой группой депутатов законопроект № 8030 разрешает обучать детей на языке коренных народов или национальных меньшинств и запрещает все формы дискриминации. Однако, по словам депутата, для русского языка сделано исключение.

«Налоги можешь платить на любом языке. Защищать Родину — на любом. И в детском садике малыш тоже может учиться на любом. Кроме русского», — написал Бужанский и назвал новую норму «деревенским расизмом».

С 2026 года все воспитанники украинских детских садов будут изучать английский язык. Авторы документа полагают, что это поможет стране войти в «мировую цивилизацию». По словам депутата Рады Владимира Воронова, инициаторы законопроекта учитывали лучший отечественный и мировой опыт, а также «евроинтеграционные процессы».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 16 июня во время проведения бизнес-тренинга в Одессе несколько участников стали перебивать выступающего, который говорил на русском языке. Они потребовали, чтобы он перешёл на украинский язык. Другие участники мероприятия вступились за выступающего и заставили перебивавших покинуть зал.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень назвал инцидент классической историей и заявил, что организаторов мероприятия ждёт жёсткая реакция. По его словам, они нарушили несколько статей языкового закона и уголовного кодекса и понесут ответственность.

В январе Кремень представил данные, согласно которым в 2023 году на Украине приняли на 30% более обращений (3692 заявки) о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В 2022 году таких заявок было 2846.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что использование русского языка активизировалось в ВСУ, особенно после провала так называемого контрнаступления киевских войск. Она задалась вопросом, что в таком случае предпримет Кремень, когда доберётся до украинских военных.

В середине марта языковой омбудсмен написал, что многие детские сады на Украине сохранили русские слова в названии. Это обстоятельство вызвало у него возмущение. В начале мая он призвал перейти от «оборонительной» к «наступательной» украинизации.